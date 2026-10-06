Расплавленные колеса грузовиков: фото с места падения БПЛА в Солнечногорске

Кадры последствий падения беспилотного летательного аппарата ВСУ на автомобильную стоянку в подмосковной деревне Дурыкино опубликовал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. На фото запечатлены обугленные кабины большегрузов, расплавленные колеса и искореженные полуприцепы.

На снимках с места ЧП видно, что огонь полностью уничтожил кузовы и кабины большегрузов, «Газелей». От некоторой техники остались лишь обгоревшие металлические каркасы и груды пепла на площадке.

Всего в результате инцидента повреждения получили 19 транспортных средств.

Фото - © Телеграм-канал главы городского округа Солнечногорск

По словам главы муниципалитета, прибывшего на место происшествия, среди людей пострадавших нет. Расчеты пожарной охраны доехали до горящей парковки в течение 10 минут и быстро справились с возгоранием. Они предотвратили распространение пламени на соседние стоящие фуры и более масштабный материальный ущерб. Оценку нанесенного урона проводят представители профильных специальных служб.

Утром 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В семи муниципалитетах были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.

Как рассказал Воробьев, погибли два человека. Ранены девять людей.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — подчеркнул губернатор Московской области.

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