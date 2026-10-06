Мособлводоканал выполнил 458 работ на объектах водоснабжения и водоотведения

Мособлводоканал за прошедшую неделю провел 458 ремонтно-восстановительных работ, преимущественно для подготовки инфраструктуры к сезонным нагрузкам, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что масштабная подготовка к холодам, проведенная в прошлом году, продолжается и в этом. Комплекс профилактических мероприятий доведен до муниципалитетов, министерство сопровождает каждый этап.

В Орехово-Зуеве отремонтировали напорный трубопровод в машинном зале насосной станции № 3, сняв гидравлическую нагрузку с системы. В Куровском на улице 40 лет Октября заменили задвижки повысительной насосной станции. В Демихове на Заводской улице установили новый пожарный гидрант для обеспечения безопасности жителей и готовности к пожаротушению.

В Дмитровском Погосте округа Шатура заменили трубопровод в стабилизаторе, который готовит стоки к сбросу. В Радовицком обновили 115 метров изношенной сети водоснабжения диаметром 63 мм и установили смотровой колодец для обслуживания. В Мишеронском смонтировали насос на канализационной насосной станции № 1. В Пустошах заменили решетки и изношенные участки трубопровода местной канализационной насосной станции.

В деревне Евсеево в Павловском Посаде отремонтировали трубопровод горячего водоснабжения диаметром 100 мм. На улице 1 Мая у дома 30 аналогичные работы выполнили на линии холодного водоснабжения того же диаметра.

В Электростали на улице Карла Маркса проверили герметичность и работоспособность задвижек водопровода. На пересечении Комсомольской и Рабочей улиц начали замену участка водопровода диаметром 300 мм для бесперебойного снабжения водой городского квартала.

Единая диспетчерская служба Мособлводоканала круглосуточно контролирует состояние систем, реагирует на нештатные ситуации и координирует бригады. Жители могут задать вопросы по водоснабжению по телефону +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.