ВСУ нанесли удар в район перинатального центра в Донецке
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Со стороны Украины обстреляли территорию около открытого недавно в Донецке перинатального центра, сообщает ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ленинский район города. В Донецке зафиксировали два прилета.
Попадания боеприпасов были возле перинатального центра и в кафе, которое находится рядом с медучреждением.
Неподалеку также собирались участники автопробега. Мероприятие планировали провести в рамках празднования 10-й годовщины создания ДНР.
Информация о пострадавших в данном инциденте еще уточняется.