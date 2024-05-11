сегодня в 14:24

ВСУ нанесли удар в район перинатального центра в Донецке

Со стороны Украины обстреляли территорию около открытого недавно в Донецке перинатального центра, сообщает ТАСС .

Украинские военные обстреляли Ленинский район города. В Донецке зафиксировали два прилета.

Попадания боеприпасов были возле перинатального центра и в кафе, которое находится рядом с медучреждением.

Неподалеку также собирались участники автопробега. Мероприятие планировали провести в рамках празднования 10-й годовщины создания ДНР.

Информация о пострадавших в данном инциденте еще уточняется.