Бывший советский спецназовец-десантник по имени Виталий сорвал предполагаемую свадьбу девятилетней украинской школьницы и 39-летнего лондонца Джеки Джая в парижском Диснейленде. Латыш Виталий прорвался в парк развлечений и рассказал о незаконном бракосочетании маленькой девочки с мужчиной, который ранее привлекался за секс с 15-летними подростками, сообщает The Mirror .

Инцидент произошел 28 июня. Все трое — экс-десантник, школьница и педофил — были связаны «со странной церемонией стоимостью 111 000 фунтов стерлингов в Диснейленде», в ходе которой несовершеннолетняя украинка должна была выйти замуж за 39-летнего британца. По словам Виталия, ему предлагали деньги за роль «отца невесты», но он думал, что выдаст замуж 41-летнюю женщину. Выходец из СССР «взорвался от гнева», когда узнал, что на самом деле «невеста» — девятилетняя девочка.

«Виталий <…> узнал о роли ребенка только „за пять часов до церемонии“ и сразу же уволился, сказал он. Несмотря на то, что Джадж велел ему держаться подальше, он отправился в Диснейленд, чтобы предупредить руководство об участии несовершеннолетней», — пишет DM.

Виталий, который не владеет ни французским, ни английским языком, прорвался в Диснейленд без пропуска, воспользовавшись «подготовкой в ​​спецподразделениях». Он взял с собой записку, на которой было написано: «Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет!» Далее латыш передал бумажку одному из сотрудников, после чего свадьбу остановили, а 39-летнего «жениха» задержали и арестовали.

Витая также увезли в полицию из-за того, что у него был поддельный паспорт, но он дал объяснения правоохранителям. Позже бывшего спецназовца, а также девятилетнюю украинку и ее мать отпустили из участка без предъявления обвинений.

По данным правоохранителей, девятилетняя украинка не подвергалась сексуальному насилию.

«Прокурор Мо Жан-Батист Бладье подтвердил, что украинская девочка не подвергалась „никакому насилию, ни физическому, ни сексуальному“, и „не была принуждена играть роль невесты“», — добавляется в статье.

Расследование фиктивной свадьбы продолжается.