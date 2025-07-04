В Дзержинском родители контролируют строительство школы и детсада

В городе Дзержинский городского округа Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 1100 мест и детский сад для 100 малышей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время завершается благоустройство фасада школы и монтаж инженерных сетей, а рабочие приступили к пусконаладке лифтов. Общая строительная готовность образовательного комплекса составляет около 80%. Для соблюдения сроков работы ведутся в две смены.

Члены инициативной группы по строительству образовательного комплекса в Дзержинском вместе с представителями администрации городского округа Люберцы и руководством подрядной организации посетили стройплощадку. Цель визита — лично убедиться, что строительство долгожданного объекта идёт по графику и будет завершено в установленный срок.

Осмотр начался с крыши строящегося здания, откуда хорошо видна вся территория комплекса и ход работ по благоустройству. Участники выездной встречи прошли по всем этажам будущей школы, оценили учебные классы и коридоры — во всех помещениях отделочные работы близки к завершению.

Особое внимание уделили помещению пищеблока на 550 мест, готовность которого составляет 90%. Ожидается поставка и монтаж технологического оборудования.

«Плитка выложена, как полагается, до двух метров. Роспотребнадзор в первую очередь проверяет медблок и пищеблок: важно, чтобы кафель был уложен в нужном количестве и в соответствии с нормативами», — отметила заместитель главы администрации — начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

Торжественное открытие нового корпуса гимназии № 5 запланировано на 1 сентября 2025 года.

В 2025 году также запланировано открытие школы на 1500 мест в ЖК «Жулебино-Парк» и детского сада в посёлке Мирный. Планируется завершить капитальный ремонт гимназии № 5 в Люберцах и СОШ № 28 в посёлке Коренево. Во втором квартале 2025 года началось строительство школы на 1100 мест в ЖК «Новые Островцы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.