Сироп для счастья: Путин предложил обменять необычный подарок на картошку

Глава «Дикой Сибири» Деев подарил Владимиру Путину сироп для счастья
Общество

Генеральный директор компании «Дикая Сибирь» Александр Деев на форуме форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве сделал необычный подарок президенту Владимиру Путину: он вручил главе государства сироп, вызывающий чувство счастья, сообщает «Царьград».

Он также рассказал российскому лидеру о росте экспорта продукции в Беларусь, а тот шутливо предложил менять сиропы на картошку и спросил, сколько стоит счастье.

Выяснилось, что цена одной баночки составляет всего 204 рубля. Доля белорусских потребителей увеличилась из-за брусники в составе продукции.

Путин назвал бизнесмена очень счастливым человеком и попросил передать наилучшие пожелания его жене и детям.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в России уже в 5 раз. В 2025 году проект получил свыше 35 тысяч заявок, из них эксперты выбрали 1000.