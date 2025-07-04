Сироп для счастья: Путин предложил обменять необычный подарок на картошку

Генеральный директор компании «Дикая Сибирь» Александр Деев на форуме форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве сделал необычный подарок президенту Владимиру Путину: он вручил главе государства сироп, вызывающий чувство счастья, сообщает «Царьград» .

Он также рассказал российскому лидеру о росте экспорта продукции в Беларусь, а тот шутливо предложил менять сиропы на картошку и спросил, сколько стоит счастье.

Выяснилось, что цена одной баночки составляет всего 204 рубля. Доля белорусских потребителей увеличилась из-за брусники в составе продукции.

Путин назвал бизнесмена очень счастливым человеком и попросил передать наилучшие пожелания его жене и детям.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в России уже в 5 раз. В 2025 году проект получил свыше 35 тысяч заявок, из них эксперты выбрали 1000.