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Семья покойной звезды «Бешеных псов» Майка Мэдсена собралась у его особняка

Четверо сыновей покойного голливудского актера Майкла Мэдсена собрались у особняка отца в Малибу на западе Лос-Анджелеса, сообщает издание TMZ .

На опубликованных кадрах видно, как подавленные смертью отца Кристиан, Макс, Люк и Кэлвин обнимаются и целуются у особняка, утешая друг друга в этот трудный час.

О смерти голливудской звезды Майкла Мэдсена стало известно накануне утром. Тело 67-летнего актера нашли в собственной постели. По предварительной информации, причиной смерти знаменитости стала остановка сердца.

Мэдсен получил широкую известность благодаря роли Бадда в «Убить Билла» и по роли Мистера Блондина (Вик Вега) в «Бешеных псах». Актер часто снимался в картинах режиссера Квентина Тарантино.