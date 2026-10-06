В Подмосковье подали свыше 1,2 тыс заявлений на перевод садовых домов в жилые

Портал госуслуг Подмосковья с начала 2026 года принял свыше 1,2 тыс. заявлений на признание садовых домов жилыми и обратный перевод, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на портал госуслуг Подмосковья поступило свыше 1,2 тыс. заявлений на признание садового дома жилым и наоборот.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Получить ее могут собственники садового или жилого дома — физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта: он проверяет вложения и выявляет неверные файлы.

Решение о признании дома жилым принимает администрация городского округа. Услуга бесплатная, срок предоставления — 13 рабочих дней.

Для перевода в жилой дом должен быть капитальным, иметь фундамент и окна. Также необходимы электричество, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция. На изменение статуса строения должны согласиться все собственники.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.