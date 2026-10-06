7 человек, в том числе ребенок, пострадали в Домодедове в ходе атаки БПЛА

В городском округе Домодедово ликвидируют последствия ночного налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Ранены семь человек, среди которых и ребенок. Есть погибший, сообщила глава муниципалитета Евгения Хрусталева.

С первых минут происшествия развернута деятельность экстренных и оперативных служб.

В результате атаки погиб мирный житель. В деревне Ляхово во время разбора завалов обрушившегося частного дома сотрудники спасательных подразделений извлекли тело мужчины 1955 года рождения. Глава округа выразила искренние соболезнования семье и близким погибшего, пообещав оказать им всестороннюю помощь и поддержку.

Травмы различной степени тяжести получили семь человек, среди которых один ребенок. Троих пострадавших доставили в больницу, всем раненым оказывается полный объем необходимой медицинской помощи.

Ночью обломки сбитого беспилотника повредили воздушную линию электропередачи, что спровоцировало локальные перебои со светом. К настоящему моменту подачу электричества удалось возобновить в большинстве садовых некоммерческих товариществ около населенных пунктов Дебречено, Ляхово, Бехтеево и Красный Путь. В Лобанове ремонтные бригады энергетиков продолжают восстановительные мероприятия.

По предварительной информации, ущерб имуществу нанесен приблизительно по 33 адресам. Основной удар пришелся по частному сектору, однако повреждения также выявлены в трех многоквартирных домах. В зданиях посекло фасады, разрушены кровельные покрытия, выбило стекла, пострадали припаркованные автомобили. Специалисты обходят каждое строение индивидуально, чтобы зафиксировать масштаб разрушений и определить формат поддержки для жильцов.

Все городские и оперативные службы несут дежурство в усиленном режиме. Глава округа выразила благодарность военнослужащим сил противовоздушной обороны, спасателям, врачам, сотрудникам правоохранительных органов и энергетикам за слаженность и оперативность, а также призвала граждан доверять исключительно проверенным официальным источникам.

Массовая атака на Московский регион

Утром 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В семи муниципалитетах были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.

Как уточнил Воробьев, погибли два человека. Ранены девять людей.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — подчеркнул губернатор Московской области.

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