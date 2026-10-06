Массовое ДТП на СВХ в Москве парализовало движение более чем на 3 км

На внешней стороне Северо-Восточной хорды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария произошла в районе строения 1 дома 19А на 1-й улице Измайловского Зверинца. На месте ДТП находятся сотрудники оперативных и экстренных служб города.

Полная картина столкновения, сопутствующие обстоятельства, а также сведения о возможных пострадавших в ДТП выясняются.

Из-за аварии движение транспорта в северном направлении по СВХ оказалось осложнено. Затор растянулся на 3,2 километра. В столичном Дептрансе обратились к автомобилистам с просьбой заранее корректировать свои маршруты и выбирать альтернативные варианты объезда проблемного участка.

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