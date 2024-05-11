Женщина погибла в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Фото - © В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погибла женщина/Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

сегодня в 22:06

В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погибла женщина

В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погибла женщина, 29 человек ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадали 28 взрослых и один ребенок. Все они госпитализированы, сообщил губернатор.

Повреждения получили 49 квартир, четыре коммерческих объекта, городская больница № 2, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики «Сирень», школа № 41, 21 автомобиль.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах, отметил губернатор.