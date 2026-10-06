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Поезда ходят по «зеленой» ветке метро Москвы с увеличенными интервалами

Во вторник утром было принято решение временно увеличить интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.