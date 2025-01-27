За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей
ЦИК: Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительным данным набрал 86,82% голосов избирателей, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на данные ЦИК республики.
Итоговая пресс-конференция ЦИК «О предварительных итогах выборов Президента Республики Беларусь» состоится 27 января в 11:00, отмечено в сообщении.
Ранее данные экзитпола показали 87,6% голосов, поданных за Лукашенко.
В Евросоюзе объявили президентские выборы в Белоруссии фиктивными.