ЕС назвал выборы в Белоруссии фиктивными

Евросоюз не признал легитимность президентских выборов в Белоруссии и продолжит вводить ограничения против Минска, сообщает ТАСС.

«Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, — указано в заявлении главы дипломатии организации Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос. В документе также говорится о необходимости смены власти в республике.

По предварительным данным социологов, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 87,6% голосов избирателей.

Ранее белорусский лидер отметил, что Минск не пострадает, если коллективный Запад не признает итоги выборов главы государства.