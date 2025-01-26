Стали известны итоги экзитпола на выборах президента Беларуси

Экзитпол: за Лукашенко на выборах в Белоруссии проголосовали 87,6% избирателей

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко набирает 87,6% голосов избирателей на проходящих в стране выборах главы государства, сообщает БЕЛТА .

Согласно данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, «Против всех» проголосовали 5,1% избирателей, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии набирает 2,7%, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 1,8%, бизнесвумен Анна Канопацкая — 1,6%, а председатель лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,2%.

Исследование проводилось на 320 избирательных участках. Всего в опросе приняли участие 11 948 человек. Гражданам Белоруссии был задан один вопрос: «За кого из кандидатов вы отдали свой голос?».

Предварительные результаты выборов президента Республики Беларусь Центральная избирательная комиссия планирует объявить 27 января в 2:30.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не пострадает, если коллективный Запад не признает итоги выборов главы государства.