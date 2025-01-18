WSJ: Трамп начнет депортацию мигрантов на следующий день после инаугурации

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В США начнутся облавы на мигрантов 21 января

В ряде городов США начнутся облавы на мигрантов 21 января, сразу после инаугурации Дональда Трампа, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

«Первый крупномасштабный рейд против мигрантов» начнется в Чикаго. Облавы на мигрантов пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами», — утверждается в публикации.

В операции примут участие около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Под удар попадут нелегальные мигранты с криминальным прошлым.

Ранее бизнесмен и соратник Трампа обвинил президента Джо Байдена в фактической госизмене за ряд шагов в миграционной политике.