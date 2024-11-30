WP: «Орешник» продемонстрировал разрушительную угрозу для Европы

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Удар новейшей сверхзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по украинскому военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске стал первым выстрелом в новой европейской гонке вооружений, сообщает «Царьград» .

Как пишет американская газета The Washington Post потенциал новой российской ракеты угрожает разрушить Европу.

«Некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают это как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями», — говорится в публикации.

В статье отметили, что испытания «Орешника» стали сигналом российского президента Владимира Путина, который твердо намерен одержать победу в конфликте.

По словам сотрудника аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккера Эвеле, всего лишь несколько ракет «Орешников» способны уничтожить военные цели почти во всей Европе. При этом речь не идет о применении ядерного заряда.

Трудно представить, насколько серьезной может быть опасность, исходящая от «Орешника» с ядерной боеголовкой, заключил эксперт.

Ранее турецкое издание dikGAZETE сообщало, что испытания новой ракеты РФ «Орешник» испугали НАТО и при отсутствии ядерного заряда. По мнению обозревателя, запуск «Орешника» стал последним предупреждением от Путина.