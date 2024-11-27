DikGAZETE: в НАТО испугались испытаний российского «Орешника»

Обозреватель турецкого издания dikGAZETE Эрхан Куадзба считает, что испытания новой ракеты РФ «Орешник» испугали Североатлантический альянс и при отсутствии ядерного заряда, сообщает «Царьград» .

По мнению журналиста, данное обстоятельство порождает сомнения по вопросу готовности НАТО вступить в прямое противостояние с РФ.

Как уточнил Куадзба, запуск новой российской ракеты стал последним предупреждением от Путина. Москва показала готовность принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность территории в случае продолжения угроз. При этом в РФ ядерного потенциала более чем достаточно, чтобы ударить по государствам, входящим в НАТО.

«Несомненно, западные государства внимательно рассмотрят это послание», — написал журналист.

Он добавил, что Запад, атакующий Россию через Украину, еще не сталкивался с подобной мощной реакцией.