WP: глава РФПИ Дмитриев и Уиткофф начали встречу в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф начали встречу в Вашингтоне, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Washington Post

По словам источника, в текущий момент «идут переговоры».

Телеканал CNN передавал, что США также якобы временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он мог встретиться с Уиткоффом. Ожидалось, что переговоры двух президентских спецпредставителей могут пройти уже на этой неделе.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев участвовал в российско-американских переговорах в Эр-Рияде и является спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.