CNN: США сняли санкции с Дмитриева для его встречи с Уиткоффом

Правительство США временно приостановило ограничения, которые ранее вводились в отношении главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, чтобы он смог встретиться со спецпредставителем США Стивеном Уитккоффом, сообщает URA.RU со ссылкой на CNN.

Дмитриев и Уиткофф собираются провести переговоры на тему укрепления отношений между США и Россией. Чтобы российский переговорщик смог въехать в страну, американские власти решили временно приостановить действие санкций в отношении его.

Теперь Госдепартамент США сможет выдать Дмитриеву визу. Ожидается, что его переговоры с Уиткоффом пройдут уже на этой неделе. Они состоятся в Вашингтоне.

Ранее Дмитриев рассказал о последствиях заключения Черноморской сделки. По его словам, она позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек по всему миру.