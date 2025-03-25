Дмитриев рассказал о последствиях заключения Черноморской сделки

Совместная работа РФ и США в рамках Черноморской зерновой инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек по всему миру. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале .

По его словам, Москва приветствует усилия Вашингтона, направленные на возобновление сделки. Инициатива ранее обеспечивала экспорт зерна через Черное море, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена саботировала ее.

Дмитриев напомнил, что сделка действовала с июля 2022 по июль 2023 года. Но из-за администрации Байдена ключевые условия по ней не были выполнены, из-за чего она была приостановлена.

Новые власти США во главе с президентом Дональдом Трампом готовы возобновить сделку. Дмитриев отметил, что выполнение ее условий со стороны Запада будет способствовать укреплению России, а также обеспечит продовольственную безопасность мира.

Также сделка поможет беспрепятственному экспорту российского продовольствия на мировые рынки. Принесет она и стратегическую пользу Соединенным Штатам. Кроме того, подобная инициатива станет гуманитарным вкладом.

Ранее США пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений. Экспорт российского зерна будет упрощен.