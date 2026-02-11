FT: референдум и выборы президента на Украине могут организовать до 15 мая

Украина начала планировать организацию выборов президента и референдума по мирным договоренностям с РФ. Оба голосования могут пройти до 15 мая, рассказали источники Financial Times (FT). Об этом сообщает ТАСС .

На такой шаг Украина пошла под давлением США. Целью является завершение конфликта между Киевом и Москвой уже весной.

Соединенные Штаты требовали от Украины провести выборы и референдум к 15 мая. В противном случае Вашингтон обещал не давать Киеву гарантии безопасности.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев сказал, что Украина не сможет провести выборы президента и референдум до начала лета. Причина в нехватке времени на подготовку.

