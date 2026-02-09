Директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Украина не сможет организовать президентские выборы и референдум до начала лета из-за нехватки времени на подготовку, сообщает Общественная Служба Новостей .

По данным Reuters, Киев обсуждает с США возможность подготовки проекта мирного соглашения по украинскому конфликту к марту и проведения референдума одновременно с президентскими выборами в мае. Американские дипломаты считают, что быстрое голосование стало бы оптимальным сценарием на фоне приближающихся выборов в Конгресс США.

Политолог отметил, что предложенный график — скорее сигнал Вашингтона другим участникам переговоров, чем реальный план. По его словам, организовать выборы и референдум за столь короткий срок невозможно, поскольку требуется время на объявление выборов, регистрацию кандидатов и проведение агитационной кампании.

«Украина быстро провести выборы не сможет, я уверен в этом. Даже если бы выборы объявили две недели назад, вряд ли бы успели», — пояснил Журавлев.

Эксперт также подчеркнул, что Россия не заинтересована в выборах, по итогам которых Владимир Зеленский останется у власти. По его мнению, договориться о мирном соглашении сейчас сложно из-за противоречий в конституциях сторон и нерешенного территориального вопроса.

