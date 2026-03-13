Вучич заявил об установке суперзвуковых ракет CM-400 на сербские МиГ-29

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на истребители МиГ-29 ВВС страны были успешно установлены китайские суперзвуковые ракеты CM-400, сообщает RT .

Он отметил, что речь идет о ракетах воздух-земля. Вучич добавил, что теперь сербские ВВС могут поражать цели на земле на расстоянии 200-400 км.

«Сербские инженеры успешно интегрировали китайскую гиперзвуковую ракету на российский истребитель четвертого поколения МиГ-29, и это лучшие по оснащению МиГи во всей Европе, а возможно, и в мире», — приводит его слова Sputnik Сербия.

Также он отметил, что Сербия не желает вступать в НАТО и будет сохранять нейтралитет.

Ранее в МВД Сербии рассказали, что задержан мужчина за угрозы президенту Александру Вучичу. По данным правоохранительного органа, из-за угроз безопасности президента республики задержали Драган Миятовича из Сомбора на 48 часов.

