сегодня в 10:06

В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Вучичу

В МВД Сербии рассказали, что задержан мужчина за угрозы президенту Александру Вучичу, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительного органа, из-за угроз безопасности президента республики задержали Драган Миятовича из Сомбора на 48 часов.

Ранее сам Вучич рассказывал, что регулярно получает угрозы и агрессивные оскорбления в свой адрес и членов семьи. В основном их отправляют в соцсетях.

Полицейские ранее несколько раз задерживали угрожавших президенту.

15 мая было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после заседания правительства страны.

Покушение на Фицо состоялось в словацком городке Гандлова. Неизвестный выстрелил в премьер-министра, когда тот вышел из здания к собравшимся людям.

Очевидцы сообщили, что слышали около четырех-пяти выстрелов.