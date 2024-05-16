В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Вучичу
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В МВД Сербии рассказали, что задержан мужчина за угрозы президенту Александру Вучичу, сообщает РИА Новости.
По данным правоохранительного органа, из-за угроз безопасности президента республики задержали Драган Миятовича из Сомбора на 48 часов.
Ранее сам Вучич рассказывал, что регулярно получает угрозы и агрессивные оскорбления в свой адрес и членов семьи. В основном их отправляют в соцсетях.
Полицейские ранее несколько раз задерживали угрожавших президенту.
15 мая было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после заседания правительства страны.
Покушение на Фицо состоялось в словацком городке Гандлова. Неизвестный выстрелил в премьер-министра, когда тот вышел из здания к собравшимся людям.
Очевидцы сообщили, что слышали около четырех-пяти выстрелов.