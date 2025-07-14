Глава ЖКХ Подмосковья продолжает серию рабочих визитов на объекты ЖКХ региона

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев лично проводит инспекционные визиты в подведомственные министерству организации. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На чем сделан акцент:

оснащенность аварийно-восстановительных бригад;

состояние коммунальной техники;

алгоритмы отработки обращений жителей;

состояние сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

Кирилл Григорьев отметил, что сейчас ведётся большая работа по трансформации подведомственных предприятий. В ходе выездов оценивается реальная готовность каждого звена к предстоящему ОЗП. Безусловно, происходят и кадровые корректировки. В конечном итоге будет выстроена сильная команда, способная решать задачи любой сложности.

Так, уже состоялся визит в филиалы Мособлводоканала. В Павлово-Посадском округе министр проверил укомплектованность аварийных автомобилей, ход замены 2 км сетей на магистральном водоводе от проезда БЖД до улицы Герцена и работу диспетчерской.

На базе Орехово-Зуевского водоканала в рамках выезда Кирилл Борисович провел рабочее совещание, где дал поручения руководству Мособлводоканала:

привести в соответствие территорию филиалов и складские помещения;

проработать алгоритм решения запросов, поступающих в единую диспетчерскую;

подготовить план действий на случай экстремальных нагрузок на сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.