Глава ЖКХ Подмосковья продолжает серию рабочих визитов на объекты ЖКХ региона
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев лично проводит инспекционные визиты в подведомственные министерству организации. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
На чем сделан акцент:
- оснащенность аварийно-восстановительных бригад;
- состояние коммунальной техники;
- алгоритмы отработки обращений жителей;
- состояние сетей холодного водоснабжения и водоотведения.
Кирилл Григорьев отметил, что сейчас ведётся большая работа по трансформации подведомственных предприятий. В ходе выездов оценивается реальная готовность каждого звена к предстоящему ОЗП. Безусловно, происходят и кадровые корректировки. В конечном итоге будет выстроена сильная команда, способная решать задачи любой сложности.
Так, уже состоялся визит в филиалы Мособлводоканала. В Павлово-Посадском округе министр проверил укомплектованность аварийных автомобилей, ход замены 2 км сетей на магистральном водоводе от проезда БЖД до улицы Герцена и работу диспетчерской.
На базе Орехово-Зуевского водоканала в рамках выезда Кирилл Борисович провел рабочее совещание, где дал поручения руководству Мособлводоканала:
- привести в соответствие территорию филиалов и складские помещения;
- проработать алгоритм решения запросов, поступающих в единую диспетчерскую;
- подготовить план действий на случай экстремальных нагрузок на сети.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.
«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.