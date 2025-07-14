Более 680 бойцов СВО воспользовались льготой в рамках соцгазификации

В рамках работы весенней сессии особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей. Этот год был объявлен президентом РФ — Годом защитника Отечества. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что сейчас особенно важно благодарить тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, ее ценности и будущее наших детей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мособлдума делает все возможное, чтобы поддержать наших Героев. В регионе реализуется порядка 30 различных мер поддержки участников СВО и их семей: включая выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства и реабилитации. В Подмосковье успешно зарекомендовала себя мера по предоставлению дополнительной льготы в рамках социальной газификации. На сегодняшний день дополнительной поддержкой воспользовались 590 ветеранов боевых действий и 93 участника специальной военной операции», — рассказал Игорь Брынцалов.

При этом в 418 домовладениях участников СВО и ветеранов боевых действий работы по газификации уже завершены.

Социальная газификация на льготных условиях

Дополнительная мера поддержки включает в себя бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей.

Льготную заявку на социальную газификацию можно оформить на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.