Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются на Дмитровском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском шоссе.

Сегодня в Московской области дождь с грозой, местами сильные порывы ветра. Минтранс Подмосковья призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения и быть внимательными при парковке транспортного средства и не оставлять машину у шатких конструкций и под деревьями.

При возникновении ЧС следует незамедлительно обратиться по номеру 112.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.