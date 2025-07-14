Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла
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В понедельник вечером загруженность дорог Московского региона составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Дмитровском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском шоссе.
Сегодня в Московской области дождь с грозой, местами сильные порывы ветра. Минтранс Подмосковья призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения и быть внимательными при парковке транспортного средства и не оставлять машину у шатких конструкций и под деревьями.
При возникновении ЧС следует незамедлительно обратиться по номеру 112.
Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.