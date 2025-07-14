В Подмосковье за полгода устранили 19 тыс нарушений торговли с помощью камер с ИИ

В Подмосковье с начала года устранили 19 тыс. нарушений в сфере торговли. На 8 тыс. локаций фиксировались повторные случаи, которые также были пресечены. Такая работа проводится с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Встроенный искусственный интеллект помогает оперативно выявлять факты несанкционированной торговли, автоматически фиксирует их в неположенных местах и направляет материалы в надзорные органы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В мониторинге подобных нарушений задействовано 6617 видеокамер. По результатам выявленных случаев принимаются меры в виде наложения штрафов. Это позволяет осуществлять контроль за соблюдением прав потребителей и качеством продукции. Например, в Коломне на улице Астахова вблизи дома № 11 полностью устранена незаконная уличная торговля.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает об ответственности, предусмотренной за осуществление несанкционированной торговли. Административным кодексом и отдельными региональными актами предусмотрено наложение штрафа (ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 4.7. КоАП МО). Оформить заявку на включение мест под размещение мобильных нестационарных торговых объектов в схему размещения можно на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.