Советский актер Сергей Остапенко, сыгравший роль Мальчиша-Кибальчиша в «Сказке о Мальчише-Кибальчише» 1964 года, в настоящее время проживает в США и занимается разработкой технологий для военной промышленности этой страны, сообщает Mash .

Остапенко после распада Советского Союза переехал во Флориду, где основал компанию Ultrasonic Technologies, получив финансирование от американского Национального научного фонда. На сегодняшний день предприятие создает оборудование для выявления дефектов в бронежилетах и разрабатывает термозащитные компоненты для космических и гиперзвуковых летательных аппаратов.

Стоит отметить, что в 2022 году под Соледаром были замечены американские наемники в броне, к созданию которой, возможно, имеет отношение Остапенко.

В 2022 году американцы отправили украинским военным больше 70 тысяч комплектов брони. Некоторые из этих бронежилетов были изготовлены компанией Ceradyne, которая входит в 3M Company. Эта фирма до сих пор сотрудничает с оборонной промышленностью США.

Еще в 2013 году одна компания разработала для Ceradyne технологию под названием RUV (резонансная ультразвуковая вибрация — ред.). Эта технология помогает лучше проверять качество бронежилетов.