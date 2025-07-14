Исполнитель роли Мальчиша-Кибальчиша создает броню для армии США
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Советский актер Сергей Остапенко, сыгравший роль Мальчиша-Кибальчиша в «Сказке о Мальчише-Кибальчише» 1964 года, в настоящее время проживает в США и занимается разработкой технологий для военной промышленности этой страны, сообщает Mash.
Остапенко после распада Советского Союза переехал во Флориду, где основал компанию Ultrasonic Technologies, получив финансирование от американского Национального научного фонда. На сегодняшний день предприятие создает оборудование для выявления дефектов в бронежилетах и разрабатывает термозащитные компоненты для космических и гиперзвуковых летательных аппаратов.
Стоит отметить, что в 2022 году под Соледаром были замечены американские наемники в броне, к созданию которой, возможно, имеет отношение Остапенко.
В 2022 году американцы отправили украинским военным больше 70 тысяч комплектов брони. Некоторые из этих бронежилетов были изготовлены компанией Ceradyne, которая входит в 3M Company. Эта фирма до сих пор сотрудничает с оборонной промышленностью США.
Еще в 2013 году одна компания разработала для Ceradyne технологию под названием RUV (резонансная ультразвуковая вибрация — ред.). Эта технология помогает лучше проверять качество бронежилетов.