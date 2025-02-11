Вучич рассказал о западных деньгах на его свержение

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад потратил на его свержение 3 млрд долларов, пишет ТАСС .

«Я буквально поражен тем, насколько огромные деньги были вложены в мое свержение. Я имею в виду, что из-за рубежа были направлены три миллиарда евро», — сказал сербский лидер.

Ранее в Сербии начались волнения под предлогом поиска виновных в обрушении конструкции железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.

По данным сербских спецслужб, в протестах участвуют украинские и иные агенты.