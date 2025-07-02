«Крупное наступление»: КНДР может отправить еще 30 тыс военных для участия в СВО

CNN: Ким Чен Ын может отправить еще 25-30 тысяч военных для помощи ВС России

Северная Корея намерена отправить еще 25-30 тысяч военных для участия в спецоперации на Украине на стороне российских войск, утверждает CNN со ссылкой на документ от украинских чиновников, получивших разведданные. Таким образом, по оценке западных журналистов, лидер КНДР Ким Чен Ын утроит численность своей армии, задействованной в боях на украинском фронте.

Утверждается, что уже в ближайшие месяцы Пхеньян может отправить новых армейцев для помощи Москве. В ноябре 2024 года, как считает CNN, Ким отправил в Россию 11 000 военнослужащих, которые помогли освободить Курскую область от украинской оккупации.

В Киеве считают, что Минобороны РФ готово вооружить и экипировать новых северокорейских военных, чтобы в дальнейшем они «интегрировались в российские боевые подразделения». В документе также заявлено о существовании «большой вероятности» того, что свежие силы КНДР примут участие в боях против армии Украины «для усиления российского контингента, в том числе в ходе крупномасштабных наступательных операций».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку также сообщало, что Северная Корея вооружает Россию и может отправить армию для наступления на Украине.