Власти Азербайджана закрывают русскоязычные школы

Власти Азербайджана решили постепенно закрыть русскоязычные школы на фоне ухудшения отношений между Баку и Москвой. Соответствующая информация появилась на Oxu, ее подтвердил сотрудник одной из таких школ в разговоре с РБК .

Родители учеников русскоязычных школ уже получают уведомления о закрытии образовательных учреждений в соответствующих чатах в WhatsApp*. Закрытие будет происходить не сразу, а постепенно.

«В ближайшие 3 года русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке, будут организованы курсы переподготовки для учителей», — сообщает Oxu.

На данный момент в Азербайджане работает 340 школ, где преподают на русском языке. Только в 16 из них весь учебный процесс идет на русском, а в остальных используются и русский, и азербайджанский языки.

По данным Mektebgushesi, в этих учебных заведениях получают образование примерно 150-160 тыс. детей. Такие школы в основном расположены в столице Азербайджана, а в некоторых регионах их вообще нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обострившихся отношений с Баку заявил, что Москва никогда не угрожала Азербайджану и не делает этого в настоящее время.

Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.

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