Служба помощи при ДТП помогла 4,5 тыс водителей в Подмосковье

С 8 по 14 мая служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала поддержку участникам 2 263 аварий без пострадавших. Помощь получили 4 526 водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За неделю в центры помощи обратились участники 913 дорожно-транспортных происшествий. Еще 193 аварии оформили без вызова ГАИ по европротоколу с помощью специалистов службы.

Служба помощи работает круглосуточно. В ее структуре действует горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники консультируют водителей, помогают выполнить первоочередные действия после аварии и оформить необходимые документы на месте или в центре.

В ведомстве напомнили, что при поломке или ДТП нельзя оставаться в автомобиле или стоять рядом с ним, так как это может привести к повторной аварии. Водителям следует отойти в безопасное место за пределы проезжей части и обратиться по номеру 112, где специалисты окажут необходимую поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.