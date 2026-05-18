В Подмосковье за неделю подали 6,8 тыс заявлений на соцкарту

Жители Подмосковья за неделю направили более 6,8 тыс. онлайн-заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты. С начала 2026 года на региональный портал поступило свыше 160 тыс. заявок, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Социальную карту могут оформить льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно получить в выбранном при подаче заявления МФЦ.

При оформлении соцкарты для ребенка умный сервис автоматически проверяет данные и формирует список детей, на которых доступна услуга. Заявителю остается выбрать ребенка и отправить заявку на рассмотрение.

Социальная карта дает право на бесплатный проезд в транспорте Московской области, Москвы и в пригородных электричках, а также предоставляет скидки в ряде магазинов и аптек. Подать заявление можно также через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.