Песков: Россия не угрожала и не угрожает Азербайджану

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на попытки украинского президента Владимира Зеленского разбалансировать отношения между Москвой и Баку. По его словам, Россия никогда не угрожала Азербайджану и не делает этого в настоящее время, пишет РИА Новости .

«Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. И даже то, собственно, что стало первопричиной… Первопричиной стали следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории Российской Федерации. Но, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать информацию так, чтобы спровоцировать дальше напряженность», — заявил Песков.

На данный момент председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится на постоянной связи с генеральной прокуратурой Азербайджана. Стороны обсуждают ряд проблемных вопросов и ищут общее решение.

Песков также прокомментировал кадры с задержанием россиян и отметил, что Москва будет защищать интересы своих граждан с помощью всех имеющихся для этого средств.

27 июня следователи СК РФ сообщили о задержании в Екатеринбурге 6 участников преступной группы по делу об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. После задержания стало известно о смерти подозреваемых Зиеддина и Гусейна Сафаровых.

Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.