В Истре Подмосковья построили 51% здания для мировых судей

Строительство одноэтажного здания судебного участка мировых судей продолжается в Истре. Готовность объекта превысила 50%, завершить работы планируют в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новое здание площадью более 700 кв. метров возводят для размещения судебного участка мировых судей. В нем оборудуют залы заседаний, кабинеты судей и сотрудников аппарата, архив, помещения для посетителей, а также отдельную зону для конвоя и лиц, содержащихся под стражей.

По проекту объект разделен на служебную, общественную, конвойную и хозяйственно-техническую зоны. Такая планировка позволит организовать раздельные потоки внутри здания. В служебной части предусмотрены зал судебных заседаний с совещательной комнатой, кабинет мирового судьи, помещения для секретаря судебного заседания, руководителя аппарата, канцелярии и архива. Также оборудуют пост охраны, комнату для ознакомления с делами и вестибюль для посетителей.

Строительная готовность объекта составляет 51%. На площадке ведут устройство наружных инженерных сетей, монтаж внутренних инженерных систем, кровли и каркасов перегородок. Стоимость контракта, по данным тендерного сервиса, составляет почти 128 млн рублей. Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

