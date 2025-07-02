Врач раскрыла необычный симптом апноэ и депрессии, встречающийся у многих

Если проблемы со сном длятся больше трех недель и сопровождаются утомляемостью, храпом, повышенной потливостью или чувством тревоги, необходимо проконсультироваться со специалистом, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, сообщает «СтальМедиа» .

«Обратиться к врачу следует, если бессонница сохраняется более 3 недель или значительно ухудшает качество жизни. Особенно важно проконсультироваться со специалистом, если нарушения сна сопровождаются такими симптомами, как дневная сонливость, снижение концентрации, раздражительность, учащенное сердцебиение, ночная одышка или храп. Эти признаки могут указывать на серьезные патологии», — пояснила специалист.

По словам Уланкиной, если продолжительные расстройства сна сопровождаются храпом и временными остановками дыхания ночью, это может быть признаком обструктивного апноэ. Без своевременного лечения эта патология значительно повышает вероятность развития гипертонической болезни, инфарктов и инсультов.

Врач предупредила, что если бессонница сопровождается хронической усталостью, апатией и угнетенным состоянием, нельзя исключать депрессию. Это не просто временный упадок настроения, а серьезное расстройство, влияющее на биохимические процессы в мозге. Без должной терапии оно способно привести к глубокой социальной дезориентации и суицидальным наклонностям.

Эксперт подчеркнула, что тревожные расстройства, которые проявляются ночными пробуждениями с сильным сердцебиением и беспричинным страхом, без лечения могут перейти в хроническую форму. В таком случае человек будет страдать от регулярных панических атак, а его сердечно-сосудистая система окажется под угрозой.

«Если бессонница сочетается с потливостью, колебаниями веса и нарушениями терморегуляции, необходимо проверить гормоны: нарушения их уровня вызывают комплексные сбои в работе организма — от набора веса до проблем с сердцем и репродуктивной системой», — добавила Уланкина.