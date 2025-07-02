Стало известно, как россияне проводят День семьи, любви и верности

«Одноклассники» выяснили, как россияне отмечают День семьи, любви и верности

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности социальная сеть «Одноклассники» провела опрос среди своих пользователей. Целью исследования было выяснить, как люди отмечают этот праздник, какие семейные традиции существуют, и какие ценности, по мнению респондентов, способствуют укреплению семейных уз, сообщает пресс-служба OK.

Опрос показал, что ключевыми факторами крепкой семьи россияне считают любовь и честность. Поддержка и взаимопомощь также были названы важными составляющими гармоничных отношений. Кроме того, опрошенные отметили значимость общих планов и совместного времяпрепровождения.

Приблизительно половина россиян заявила о наличии устоявшихся семейных ритуалов. Остальные респонденты признались в отсутствии таких ритуалов, выразив при этом желание ввести их в будущем.

Среди наиболее популярных видов семейного досуга лидируют совместные прогулки, за которыми следуют домашние развлечения, такие как настольные игры и просмотр фильмов. Примечательно, что четверть россиян в возрасте от 45 до 54 лет отдают предпочтение семейным застольям.

По результатам опроса, половина респондентов отмечает День семьи, любви и верности. Особенно популярен этот праздник среди молодежи (до 44 лет) и жителей Москвы, где каждый пятый отмечает его ежегодно. Для 58% россиян этот день — возможность провести время с семьей, навестить родных и заняться совместным творчеством.

Чаще всего в этот день семьи собираются и празднуют дома (56%). Поездки на природу или дачу выбирают 35% респондентов, а посещение культурных мероприятий отметили 9% участников опроса.

Большинство отмечающих этот праздник придерживаются определенных традиций. Например, многие россияне совместно готовят праздничный ужин. 27% опрошенных просматривают семейные фотоальбомы или видео, а 19% — обмениваются подарками.

Главной ценностью Дня семьи для 68% опрошенных является общение с близкими. Респонденты в возрасте до 44 лет особенно ценят возможность создания новых семейных воспоминаний.