Вучич: протесты в Сербии являются попыткой разрушить страну извне

Сербский президент Александр Вучич назвал массовые протесты студентов и оппозиции в Сербии прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну, сообщает РИА Новости .

«… то, что мы видим в последние месяцы — это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну», — отметил он.

Ранее на акции протеста оппозиции в Сербии задержали гражданина Украины. Ряд посольств западных стран потребовали освободить манифестанта.

Поводом для волнений в Сербии стало обрушение конструкции железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.