В Сербии задержали украинца на акции протеста

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Украинца задержали в Белграде за съемку военного объекта

Гражданина Украины, активиста студенческих протестов, ранее содержали под стражей за незаконную съемку оборонных объектов Сербии, заявил президент Александр Вучич, сообщает РБК со ссылкой на местное телевидение.

«Украинец был задержан в Белграде в 2022 году… он фотографировал самые важные объекты оборонной инфраструктуры Сербии», — сказал сербский лидер.

По данным местным СМИ, речь идет об украинце Алексее Чумакове. Он опять приехал в Белград для организации беспорядков и «свержения Вучича».

В балканской республике происходят протесты после обрушения вокзальной конструкции в городе Новий Сад. Крупную акцию манифестанты назначили на 31 декабря.