Тысячи сербов требуют сурово наказать виновных за обрушение фасада на вокзале

Тысячи жителей Сербии собрались на площади у железнодорожного вокзала Нови Сада, где погибли 14 человек, и требуют сурового наказания для всех, кто виновен в случившемся, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как тысячи людей идут к площади, свистят и выкрикивают требования сурово наказать всех виновных в трагедии. Некоторые недовольные граждане принесли с собой плакаты.

Толпа требует не просто отставок в руководящей верхушке. Они хотят, чтобы все виновные в трагедии понесли суровое наказание. Люди также подходят к стихийному мемориалу, где зажигают свечи и возлагают цветы и игрушки.

Глава Минстроя Сербии Горан Весич подал в отставку после происшествия на железнодорожном вокзале. Президент страны Александр Вучич выразил соболезнования семьям, чьи родственники погибли при обрушении козырька. Число жертв достигло 14 человек.