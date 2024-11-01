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Число погибших при обрушении фасада на вокзале в Сербии увеличилось до 14

Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде выросло до 14, сообщает РИА Новости .

Пять погибших пока не удалось, сообщил президент страны Александар Вучич. По его словам, восемь погибших были гражданами Сербии, один — Северной Македонии.

Президент Сербии выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и доноров крови.

В пятницу на вокзале в сербском городе Нови-Сад обрушился фасад. Причины и обстоятельства обрушения не уточняются.

Ранее сообщалось о восьми человек погибли, Под завалами оставались-ка кминимум два человека — женщина и 14-летняя девочка, чьи голоса были слышны.