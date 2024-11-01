Восемь человек погибли при обрушении фасада на вокзале в Сербии

На вокзале в сербском городе Нови-Сад обрушился фасад. В результате восемь человек погибли, сообщает РБК со ссылкой на Danas.

Еще более 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Двоих из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Под завалами все еще находятся люди. Как минимум там остаются два человека — женщина и 14-летняя девочка, чьи голоса были слышны. Спасательная операция продолжается.

Причины и обстоятельства обрушения не уточняются.

Ранее в школе № 5 в Раменском во время урока в коридоре на третьем этаже упали потолочные панели. Никто не пострадал.