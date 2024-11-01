Минобразования Подмосковья: потолок в школе №5 в Раменском восстановили

Ремонтные работы в школе №5 на улице Высоковольтной в Раменском завершили в 15:42. Потолок полностью восстановлен, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

В 10:05 в коридоре на третьем этаже здания упали потолочные плитки. Инцидент произошел, когда ученики были на уроке.

Уже в 15:42 специалисты завершили ремонтные работы. Потолок полностью восстановили. На присланной Минобразования фотографии видно, что конструкция целая.

«Сегодня в Раменской школе №5 во время урока в коридоре на третьем этаже упали потолочные панели. Пострадавших нет. Все панели восстановили и проверили на надежность», — сказала директор учебного учреждения Ольга Ромова.

В Telegram-каналах распространилось видео обвалившегося потолка в коридоре школы №5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.