Стало известно, о какой зарплате мечтают нижегородцы

Стоит отметить, что представления нижегородцев об идеальном МРОТ несколько изменились. Полгода назад они называли сумму в 48 000 рублей, в сентябре 2024 года — 47 300 рублей. При этом действующий МРОТ в Нижегородской области значительно ниже и составляет 22 440 рублей.

В ходе исследования было выявлено, что представления о необходимом минимальном доходе варьируются в зависимости от региона проживания. Так, например, москвичи считают справедливым МРОТ в размере 62 900 рублей при действующем в 32 916 рублей. Жители Санкт-Петербурга полагают, что минимальный доход должен составлять 59 000 рублей, в то время как сейчас он равен 28 750 рублям.

Нижний Новгород оказался в числе городов, где запросы населения по минимальному размеру оплаты труда наиболее скромные. Меньшие суммы желаемого МРОТ были озвучены только в Кирове (48 500 рублей), а также в Рязани и Ижевске (по 49 300 рублей).