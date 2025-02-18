Возможное вступление Украины в Евросоюз является ее суверенным правом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, любая страна может примкнуть к ЕС, но Москва относится по-другому к вопросу членства в военных альянсах, сообщает «Интерфакс» .

Песков отметил, что Москва не собирается «ничего диктовать» Киеву, если украинцы захотят вступить в Европейский союз.

«Но совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, связанным с оборонными или военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен», — добавил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что никто не ведет предметных разговоров о размещении иностранных миротворческих войск на Украине. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал готовность Великобритании отправить своих военнослужащих в эту страну.

Между тем в Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры. Москва и Вашингтон обсуждают двусторонние отношения, перспективы совместных экономических проектов и урегулирование на Украине.