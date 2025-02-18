Опубликовано видео начала переговоров РФ и США в Эр-Рияде

ТАСС разместил в своем Telegram-канале видео с начала переговоров делегаций России и США. Мероприятие проходит в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

В видеоролике можно увидеть, что представители РФ, Саудовской Аравии и США уже сидят за столом переговоров. Также в зал пускают журналистов.

Россию на переговорах в Эр-Рияде представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В рамках встречи запланировано обсудить восстановление комплекса российско-американских отношений. Еще в планах договориться о том, как начинать переговоры по украинскому конфликту.