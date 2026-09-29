Директор ДК подралась с педагогом в Татарстане из-за «секстренингов» с детьми

Директриса подралась с педагогом в сельском доме культуры в Нижнекамском районе из-за «сексуальных тренингов» с детьми, сообщает Mash Iptash .

Инцидент произошел в населенном пункте Шингальчи. По словам преподавателя музыки и ИЗО Светланы, конфликт случился из-за популярной настолки «Бункер». Женщина собрала подростков, чтобы сыграть в игру с пометкой 18+. При этом Светлана убрала оттуда карточки не по возрасту.

Социальный симулятор понравился всем, кроме директрисы сельского ДК Венеры. Она назвала это сексуальным тренингом и пожаловалась на Светлану в ПДН.

Венера же утверждает, что Светлана втайне проводила странные платные тренинги со «снятием ауры» и регулярно опаздывала на работу. Во время очередной перепалки Светлана стала говорить о порче на семье Венеры. Директор не выдержала и плеснула в нее водой.

На опубликованных кадрах видно, как директриса после словесной перепалки плеснула водой в лицо Светлане. Затем преподаватель плеснула в лицо водой уже Венере, после чего женщины набросились друг на друга.

Сейчас Венера и Светлана пишут заявления в полицию друг на друга.

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