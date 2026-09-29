Щелковский музей проведет чтения об истории округа

Краеведческие чтения «История Щелковской земли в лицах и памятниках» начнутся 3 октября в Щелковском историко-художественном музее в 10:00. После регистрации и приветствия участников ведущий научный сотрудник музея Наталья Ковалева расскажет о Шериманах — купеческом армянском роде, положившем начало Фряновской шелковой мануфактуре. Член Щелковского клуба краеведов Татьяна Иванова представит доклад о Кондрашевых — первых официально зарегистрированных подмосковных крестьянах-предпринимателях.

Члены Загорянской историко-археологической экспедиции расскажут о новых находках и перспективах исследования древнерусских селищ XII–XV веков в долине Верхней Клязьмы, у села Образцово и в Щелкове. Они также представят книжные памятники XVII века из библиотеки Богородицерождественского храма села Образцово.

Еще одна тема чтений — усадьба Райки в поселке Юность городского округа Щелково и ее посетители. В разные годы там отдыхали и работали художник Л. О. Пастернак и его сын, поэт Б. Л. Пастернак, В. И. Суриков, П. П. Кончаловский, В. Денисов, семья инженера А. В. Бари и другие. В программу вошли и другие доклады об истории края и его жителях.

Возрастное ограничение — 12+. Подробная программа размещена на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.